У Севастополі відключатимуть світло на вісім годин на день

Сьогодні вранці, 21 грудня, самопроголошена влада Севастополя ввела нові графіки обмеження енергоспоживання для населення, повідомляє Новое Время.

Крименерго відзначило, що це пов'язано з виведенням у ремонт маршруту ПЛ-330кВ Мелітополь - Джанкой. На цій високовольтної лінії працювала єдина ПЛ-220кВ, що забезпечує зв'язок між Україною і АРК.

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Окупаційна влада при цьому визнала, що пішла на такий крок через можливість повного відключення Криму від електропостачання.

Згідно з їх повідомленням, з 21 грудня вводяться нові графіки тимчасового обмеження електроспоживання, світла, наприклад, в Севастополі, не буде по вісім годин в день: 8:00-10:00; 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 в одних районах, і з 10:00 -12:00; 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-00:00 у інших.