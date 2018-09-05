Помер відомий український співак Роман Майборода

Помер на 76-му році життя народний артист України, соліст Національної опери Роман Майборода.

Як повідомляє прес-служба Національної опери України, серце артиста зупинилося 4 вересня.

«Ректорат, вчена рада Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського з глибоким сумом повідомляють, що на 76-му році життя пішов у вічність видатний український співак, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, в. о. професора кафедри оперного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського Роман Георгійович Майборода», - йдеться в повідомленні.

Прощання з артистом відбудеться 6 вересня у фойє бельетажу Національної опери з 11:00 до 12:30, а відспівування - о 13:00 у Володимирському соборі.

***Роман Майборода народився 28 серпня 1943 року в селі Кирияковка (нині Глобинський район, Полтавська область) у родині знаного композитора Георгія Майбороди, автора більшості українських класичних оперних вистав. Він племінник відомого композитора Платона Майбороди.

Та попри те, що жив він серед музики, вчитися на співака йому категорично забороняли. Двері Київської консерваторії імені Чайковського для нащадка видатного прізвища виявилися зачиненими. Його знатна рідня обрала для юнака інший шлях - диригента. То ж, на вокальний факультет він вступав чотири рази, який закінчив у 1971 році. З того ж року став солістом Київського державного академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка (нині Національна опера України).

У доробку митця – понад тридцять партій, які за своєю емоційною напругою і технічною складністю є вершинами вокально-сценічного мистецтва.

Майборода як один із найяскравіших представників української вокальної школи виступав на найпрестижніших оперних сценах світу, а в останні роки ще й вів вокальні майстер-класи в низці зарубіжних консерваторій.