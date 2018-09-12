Новоспечена мама Світлана Тарабарова поділилася першим фото сина

Артистка виклала фото з пологового будинку.

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка 9 вересня народила первістка, показала перше фото новонародженого сина.

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На своїй сторінці в Instagram новоспечена мама виклала світлину з пологового будинку. На фото щаслива Тарабарова посміхається, а маленький лежить у неї на руках.

"Повірити й досі не можу - ми це зробили! Я дякую всім за привітання, теплі слова підтримки, всім небайдужим, хто переймався, переживав разом із нашою родиною, ми відчуваємо ваше тепло. Я досі не можу повірити, що таке маленьке добре серце обрало мене своєю мамою..." - поділилася емоціями Світлана.

Як повыдомляв УНЫАН, Світлана Тарабарова та її чоловік, і за сумісництвом продюсер Олексій Бондар стали батьками у неділю, 9 вересня. Для Світлани син став першою дитиною.