Проект Міносвіти про нові умови вступу до ВНЗ в 2019 році відхилили

На думку експертів, цей проект суперечить основним принципам державної регуляторної політики.

Комітет з питань науки і освіти та Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України не підтримали проект МОН щодо Умов прийому до установ вищої освіти в 2019 році.

Як повідомляють «Коментарі», 4 вересня 2018 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило на своєму сайті проект Умов прийому на навчання до закладу вищої освіти в 2019 році». Запропонований МОН проект викликав великий резонанс серед громадськості, хвилю обурення і безперервні дискусії про можливі негативні наслідки у випадку його затвердження. Багато учасників дискусій назвали нові правила прийому дискримінаційними і найсуворішими за весь час існування зовнішнього незалежного оцінювання, незважаючи на те, що з кожним роком кількість абітурієнтів, які вступають на навчання в українські заклади вищої освіти, лише зменшується.

Зокрема, на думку громадськості, проект Умов прийому містить досить «неоднозначні» нововведення, які можуть нашкодити українській системі освіти.

Відзначається, що пізніше це питання також привернуло увагу Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. У підсумку під час засідання 5 вересня 2018 року учасники комітету обговорили та підтримали пропозиції про перегляд пропонованого проекту, з якими звернулися до МОН України, зокрема, відмовитися від введення мінімального прохідного балу з вступним тестуванням для вступу на окремі спеціальності на основі повної загальної середньої освіти.

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України також підтримала думку Комітету з питань науки і освіти щодо проекту Умов прийому. Так, 19 вересня 2018 року, на підставі численних звернень громадян і громадських об'єднань, представники Громадської ради розглянули на своєму засіданні проект Умов прийому до установи вищої освіти в 2019 році. За підсумками засідання було одноголосно прийнято рішення про те, що проект Умов прийому потребує суттєвого доопрацювання та більш широкого громадського обговорення.

Також представники Громадської ради закликали Міністерство освіти і науки України не приймати Умови прийому в тій редакції, в якій вони були розміщені для громадського обговорення. На їх думку, необхідно ініціювати проведення круглого столу для обговорення проекту умов із залученням всіх стейкхолдерів на базі Громадської ради при підтримці Комітету з питань вищої, професійної предвысшего освіти і науки. 21 вересня 2018 року з відповідними пропозиціями голова Громадської ради звернувся до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.

Крім цього, у відповідь на запропонований проект, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти та Конфедерація недержавних установ вищої освіти України ініціювали проведення Конференції представників об'єднань недержавних закладів вищої освіти».

Повідомляється, що учасники Конференції прийшли до єдиного висновку, що цей проект суперечить основним принципам державної регуляторної політики, визначеними ст. 5 Закону України, зокрема, адекватності, ефективності, збалансованості та передбачуваності, вимагає суттєвого доопрацювання у відповідності з вимогами Конституції України і чинного законодавства та більш широкого аналізу можливих негативних наслідків від впровадження запропонованих у ньому норм, що обмежують конституційні права абітурієнтів та закладів вищої освіти.

При цьому представники громадськості висловили надію, що в Міністерстві освіти і науки України прислухаються до пропозицій, поданих Комітетом з питань науки і освіти та Громадською радою, і переглянуть проект Умов прийому на навчання до закладу вищої освіти в 2019 році. Адже, на їхню думку, нинішній проект, крім того, що зачіпає питання конституційного відповідності, ще й несе загрозу національній безпеці, можливого значного скорочення кількості студентів і зменшення кількості високоосвічених громадян України.