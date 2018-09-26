Вищій Школі Media & Production 1+1 медіа виповнилося п’ять років

20 вересня освітньому проекту 1+1 медіа – Вища Школа Media & Production – виповнилося 5 років. За цей час Вища школа запустила 17 освітніх курсів та випустила понад 1000 студентів, роблячи свій внесок у поліпшення ситуації з кадровою недостачею компетентних фахівців на медіаринку. Зокрема, на сьогоднішній день серед них понад 20% студентів отримали роботу в холдингу 1+1 медіа.

За 5 років Вища Школа виросла з проекту в повноцінний і фінансово-незалежний бізнес. Її керівники відзначають, що такий попит підтверджує факт, наскільки Вища Школа дає те, що так потрібно українцям, а саме − якісну медіаосвіту.

Знання випускників Вищої Школи не обмежені тільки класичним телевізійним бізнесом. Студенти створюють популярний контент разом з блогерами, інтернет-продакшенами і навіть запускають власні веб-проекти. Викладачі та куратори прагнуть дати не тільки фундаментальні знання про роботу з медіапроектами, а й закласти в основу розвитку своїх випускників професійну гнучкість і здатність працювати з новими форматами − не боятися інновацій, а вітати їх.

У рамках свої діяльності, Вища школа також піклується й про соціальну складову. Завдяки грантам, відкритим лекціям і воркшопам, вона дає можливість всім охочим отримати безкоштовний доступ до освіти. За період діяльності проекту було розіграно 3 гранти на навчання, а учасникам безкоштовних освітніх ініціатив стали близько 1000 відвідувачів.

«Вища Школа Media & Production – це освітній проект, який запалює зірки: ми здійснюємо мрії всіх тих, хто хоче позв’язати своє життя з телебаченням і створенням контенту, та розкриваємо таланти наших колег, які готові ділитися знаннями та розвивати ринок. Вища Школа – це сучасні програми в різних форматах, багато практики та можливостей для розвитку, цікаві зустрічі та корисні майбутні знайомства. Хто знає, можливо саме у нас на курсі навчається майбутній Оскарівський лауреат», − коментує Вікторія Гнап, керівник відділу розвитку та навчання 1+1 медіа.