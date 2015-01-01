Протягом новорічної ночі бойовики не припиняли обстріли українських військових
Протягом новорічної ночі проросійські бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї та мінометів.
Про це повідомляється на сторінці Facebook прес-центру АТО.
"Із стрілецької зброї бойовики обстріляли населені пункти Трьохі́збенка, Нижнє, Авдіївка, Чермалик та околиці Нікішиного.
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У населеному пункті Петровське Донецької області відбулося бойове зіткнення.
Учора ввечері терористи піддали мінометному обстрілу околиці Майорська та Шумів", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що протягом ночі у небі на маріупольському напрямку поблизу Миколаївки і Талаківки було зафіксовано 3 прольоти безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, 31 грудня УНІАН повідомляв, що бойовики застосовували проти силовиків важке озброєння.