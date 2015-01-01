Протягом новорічної ночі бойовики не припиняли обстріли українських військових

Про це повідомляється на сторінці Facebook прес-центру АТО.

"Із стрілецької зброї бойовики обстріляли населені пункти Трьохі́збенка, Нижнє, Авдіївка, Чермалик та околиці Нікішиного.

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У населеному пункті Петровське Донецької області відбулося бойове зіткнення.

Учора ввечері терористи піддали мінометному обстрілу околиці Майорська та Шумів", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом ночі у небі на маріупольському напрямку поблизу Миколаївки і Талаківки було зафіксовано 3 прольоти безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 31 грудня УНІАН повідомляв, що бойовики застосовували проти силовиків важке озброєння.