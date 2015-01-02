В Одесі пройшов смолоскипний мітинг до дня народження Бандери (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, увечері 1 січня в парку Тараса Шевченка біля пам`ятника Кобзареві зібралося близько 100 активістів.

Вони прийшли з прапорами України, чорно-червоними прапорами, а також із смолоскипами, які запалили біля пам`ятника, і великим транспарантом із зображенням Бандери і написом: «Нашим природним середовищем стало вже змагання, змістом нашого життя – боротьба».

Спочатку учасники планували пройти маршем центральними вулицями, але потім відмовилися від цих намірів і вирішили обмежитися мітингом біля пам`ятника Шевченку. Велика кількість міліціонерів оточили присутніх кільцем, а також перекрили підходи до місця збору українських націоналістів.

Читайте такожУ смолоскипній ході у Києві взяли участь понад 2 500 осібДо учасників акції звернувся священик Української православної церкви Київського патріархату отець Юрій, який прочитав молитву за Україну і благословив присутніх. На заході хвилиною мовчання ушанували пам`ять українських військових,які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

Присутні періодично скандували: «Степан Бандера - наш герой!».

Як заявив голова Одеської обласної організації ВО «Свобода» Павло Кириленко, Одеса потребує подібних акцій, але «влада робить усе, аби згасити після перемоги Революції гідності пориви суспільства до встановлення справедливості, системних змін». Він вважає, що, коли в Одесі відбуваються теракти, влада повинна була б сприяти проведенню таких маршів.

«Зараз, як ніколи, наш край потребує твердої націоналістичної позиції для протидії олігархам-українофобам і реваншу антиукраїнських кіл. На прикладі Бандери, який поклав життя заради створення Української держави, його існування і розвитку, на прикладі його послідовників черпатимемо сили і дух і обов`язково переможемо», - заявив Кириленко.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 30 грудня Одеський окружний адміністративний суд виніс постанову про заборону на проведення 1 січня смолоскипного маршу на честь 106-ї річниці ві дня народження Бандери.

«Дану інформацію перед початком акції судові виконавці донесли безпосередньо представникам Одеської обласної організації ВО «Свобода».

Охорону громадського порядку забезпечували 100 співробітників правоохоронних органів. Захід завершився без жодних правопорушень», - зазначили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Одеська обласна організація ВО «Свобода» заявила про намір 1 січня провести в Одесі смолоскипний марш на честь 106-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Марш планувалося провести центральними вулицями міста і завершити віче біля пам`ятника Дюку на Приморському бульварі.

31 грудня обласна організація заявила, що знає про заборону суду проводити смолоскипну ходу, але має намір у будь-якому випадку провести захід.