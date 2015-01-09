В Україні дітям видаватимуть закордонні паспорти терміном на 4 роки
14:13, 09 січня 2015Суспільство
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Як і в країнах Євросоюзу, українським дітям видаватимуть паспорти для поїздок за кордон, термін їх дії складатиме 4 роки.
В Україні запроваджується видача закордонних паспортів дітям / фото УНІАН
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання уряду.
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"Ми прийняли рішення, що тепер так само, як і в країнах-членах ЄС, дітям будуть видаватися не проїзні документи, а також паспорт з терміном дії на 4 роки. І це відповідає усім європейським стандартам", - сказав глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, Арсеній Яценюк заявив, що в Україні з 12 січня будуть видаватися біометричні паспорти. У 2015 році планується видати 2,5 млн паспортів в рік.
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