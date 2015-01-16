МЗС попередило про випадки анулювання шенгенських віз українцям

Про це повідомили в прес-службі МЗС. «У зв'язку з неодноразовими випадками анулювання громадянам України дійсних шенгенських віз в аеропортах держав - членів ЄС і повернення їх в Україну через порушення шенгенського законодавства (мета поїздки не підтверджується відповідними документами або не відповідає цілям, заявленим при отриманні візи) слід врахувати, що у Шенген діють 2 правила використання візи: правило першого в'їзду або правило найдовшого перебування», - підкреслили в МЗС.

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Зокрема, у відповідності зі ст. 5 Візового кодексу ЄС, віза для в'їзду на територію держав - учасниць Шенгенської угоди повинна оформлюватися дипломатичним представництвом або консульською установою тієї держави-члена, територія якого є основним пунктом призначення подорожі/подорожей заявника.

Порушення цього правила може стати причиною відмови у в'їзді, якщо особа не надасть доказів, що планує поїздку до країни, яка видавала візу. Тому, якщо час перебування у кожній країні невідомий, потрібно оформляти візу тієї країни, яка є першою на шляху слідування, пояснюють у відомстві.

Якщо ж особа чітко знає, в якій країні проведе найбільше часу, тоді діє правило найдовшого перебування - необхідно оформляти візу країни, де планується найдовше перебувати.

У цьому контексті, як підкреслили в прес-службі, важливо надати прикордонним службам логічне і документально підтверджене обгрунтування поїздки. Це можуть бути квитки на потяг чи літак, тощо.

У разі, коли візу не вдалося попередньо використовувати в залежності від мети її видачі, та виникає необхідність подорожі в іншу країну шенгенської зони для інших цілей, така віза повинна бути анульована, а нова віза має бути оформлена в дипломатичному представництві країни призначення згідно із запланованою метою, підкреслили в МЗС.