Українці з біометричними паспортами зможуть їздити в ЄС без віз з 2015 року - МЗС
03:04, 11 листопада 2014Політика
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Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом для українських громадян з біометричними паспортами може почати діяти з 2015-го року.
ipnews.in.ua
Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс в ефірі одного з телеканалів, повідомляє ТСН.
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"Ми повинні почати випуск біометричних паспортів з 1-го січня. Якщо нам це вдасться, а я впевнений, що ми це зробимо, то вже в 2015-му році ми можемо говорити про початок безвізового режиму для громадян України, які є власниками біометричних паспортів, для в'їзду в Шенгенську зону ", - заявив Перебийніс.
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