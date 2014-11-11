Українці з біометричними паспортами зможуть їздити в ЄС без віз з 2015 року - МЗС

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс в ефірі одного з телеканалів, повідомляє ТСН.

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"Ми повинні почати випуск біометричних паспортів з 1-го січня. Якщо нам це вдасться, а я впевнений, що ми це зробимо, то вже в 2015-му році ми можемо говорити про початок безвізового режиму для громадян України, які є власниками біометричних паспортів, для в'їзду в Шенгенську зону ", - заявив Перебийніс.