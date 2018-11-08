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В Одесі під час операції помер відомий військовий лікар

09:30, 08 листопада 2018
Суспільство
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Лікар помер раптово / фото facebook.com

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Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. "Раптово пішов з життя один з найкращих госпітальних лікарів, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю Кушнір Олег Сергійович", - йдеться у його повідомленні.

"Пішов на робочому місці, під час операції, рятуючи життя іншим, він не вберіг себе", - додав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #Одеса#смерть#лікарі