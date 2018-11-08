В Одесі під час операції помер відомий військовий лікар
09:30, 08 листопада 2018Суспільство
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Лікар помер на робочому місці під час операції.
Лікар помер раптово / фото facebook.com
В Одесі помер військовий лікар, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю Олег Кушнір.
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Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. "Раптово пішов з життя один з найкращих госпітальних лікарів, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю Кушнір Олег Сергійович", - йдеться у його повідомленні.
"Пішов на робочому місці, під час операції, рятуючи життя іншим, він не вберіг себе", - додав волонтер.
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