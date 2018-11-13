Помер автор хітів Ротару й Кобзона

Раніше ЗМІ писали, що автор хітів Кобзона і Ротару Ігор Лученок перебуває в комі.

У Мінську помер відомий радянський і білоруський композитор, народний артист СРСР Ігор Лученок. Читайте такожПомер один з найвідоміших акторів "Єралашу" Про смерть артиста повідомив на своїй сторінці у Facebook художній керівник ансамблю "Сябри" Анатолій Ярмоленко. Два тижні тому 80-річний музикант був госпіталізований з інсультом. Пісні, написані на його музику, виконували ВІА "Пісняри", "Сябри", "Вєраси", Йосип Кобзон, Софія Ротару, Лев Лещенко. Як повідомляв УНІАН, 12 листопада у віці 95 років помер американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стін.

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