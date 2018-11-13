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Помер автор хітів Ротару й Кобзона

09:13, 13 листопада 2018
Суспільство
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Лученок помер у віці 80 років / фото facebook.com

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Про смерть артиста повідомив на своїй сторінці у Facebook художній керівник ансамблю "Сябри" Анатолій Ярмоленко.

Два тижні тому 80-річний музикант був госпіталізований з інсультом.

Пісні, написані на його музику, виконували ВІА "Пісняри", "Сябри", "Вєраси", Йосип Кобзон, Софія Ротару, Лев Лещенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада у віці 95 років помер американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стін.

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Теги: #смерть#композитор