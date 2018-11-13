Помер автор хітів Ротару й Кобзона
09:13, 13 листопада 2018Суспільство
7332 0
Раніше ЗМІ писали, що автор хітів Кобзона і Ротару Ігор Лученок перебуває в комі.
Лученок помер у віці 80 років / фото facebook.com
У Мінську помер відомий радянський і білоруський композитор, народний артист СРСР Ігор Лученок.
Читайте такожПомер один з найвідоміших акторів "Єралашу"
Про смерть артиста повідомив на своїй сторінці у Facebook художній керівник ансамблю "Сябри" Анатолій Ярмоленко.
Два тижні тому 80-річний музикант був госпіталізований з інсультом.
Пісні, написані на його музику, виконували ВІА "Пісняри", "Сябри", "Вєраси", Йосип Кобзон, Софія Ротару, Лев Лещенко.
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада у віці 95 років помер американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter