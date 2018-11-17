"Путін покарає": екс-радник президента РФ спрогнозував майбутнє України після томосу

Колишній російський політик вважає, що помісну церкву в Україні Росія сприйме болісно.

Російський економіст, співробітник Інституту Катона (США), колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов переконаний, що автокефалія УПЦ рівносильна для Росії розпаду СРСР, тому Кремль буде до останнього здійснювати спроби утримати свій вплив.

"Кремль дуже болісно сприймає ці процеси. Мабуть, з того, що за останні чотири роки робила Україна, ніщо (за винятком військового опору) не виявилося настільки ефективним для забезпечення державної незалежності України і для руйнування імперських позицій Російської православної церкви, для неминучого відходу РПЦ з України і потенційного відходу (не сьогодні, не завтра, але в осяжній перспективі) Білорусі", - заявив він під час чату у "Главреді".

Читайте такожУПЦ МП не братиме участі у створенні автокефальної церкви

На думку Ілларіонова, Путін усвідомлює серйозність ситуації в конфесійній сфері, тому вже готує для України рішучу відповідь на дії УПЦ.

"За своїм значенням цю подію можна порівняти з розпадом Радянського Союзу і Російської імперії. Слідом за першим (1917 рік) і другим (1991 рік) етапами політичної дезінтеграції імперського простору починається дезінтеграція імперії в конфесійній сфері. Путін це добре розуміє, і тому здавати свої позиції не збирається. І, очевидно, готує реакцію щодо України для того, щоб не допустити автокефалії (здається, вже пізно), або ж якимось чином "покарати" Україну за її придбання", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, за словами екс-президента України Віктора Ющенка, українська церква могла отримати томос ще 10 років тому, проте Москва перешкодила.