Українська церква могла отримати томос ще 10 років тому, однак Москва стала на заваді – Ющенко

За словами екс-президента, отримати томос у 2008 році завадив патріарх РПЦ Алексій II.

Вселенський патріарх Варфоломій I у 2008 році був готовий надати Українській православній церкві томос про автокефалію, однак цьому завадив патріарх РПЦ Алексій II.

Про це в інтерв’ю «Громадському» розповів третій президент України Віктор Ющенко.

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За його словами, під час візиту Варфоломія до Києва у липні 2008 року він домовився з президентом підготувати «дорожну карту» для надання українській церкві автокефалії.

«Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика автокефальної церкви, української православної церкви київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви», — зазначив Ющенко.

За словами екс-президента, отримати томос у 2008 році завадив патріарх РПЦ Алексій II. Він терміново прилетів до Києва, попри те, що не мав запрошення. Алексій запросив Варфоломія на обід, під час якого і вирішилась доля томосу для України.

«Базова домовленість, яка була досягнута — це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольского патріарха щодо скликання світового собору. В розмін на що? Можна я поставлю три крапки?», — зазначив Ющенко.

Як додав колишній глава держави, Москва погодилася, що патріарх РПЦ бере участь у церковній нараді, яка визначає порядок дня собору.

Зазначається, що в 1996 році, після надання автокефалії Естонській православній церкві, РПЦ припинила спілкування з Константинополем. В той же час Варфоломій працював над скликанням Всеправославного собору, в якому РПЦ брати участь відмовлялася. Зрештою собор відбувся в 2016 році на Криті, проте представники РПЦ не взяли в ньому участь, а в подальшому не визнали його рішень.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

14 листопада колишній прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко стверджував, що об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, відбудеться 22 листопада.