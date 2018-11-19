Скандальна учасниця "Танців з зірками" відповіла на критику суддів одним "фото"

Не всім сподобалося "фото" Нікітюк із суддями шоу "Танці з зірками".

Українська телеведуча Леся Нікітюк своєрідно відповіла суддям шоу "Танці з зірками" на їхню критику на її адресу.

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На своїй сторінці в Instagram найскандальніша учасниця "Танців з зірками" опублікувала знімок, зроблений у фотошопі, на якому зображені судді шоу Катерина Кухар та Влад Яма, які танцюють у парі.

На оприлюдненому "фото" на місці журі сидить сама Леся Нікітюк, Дмитро Комаров та Павло Зібров. Всі вони тримають оцінку "2".

Як повідомляв УНІАН, цього тижня після оцінок суддів і глядацького голосування проект "Танці з зірками" залишили Павло Вишняков і Юлія Сахневич.