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Скандальна учасниця "Танців з зірками" відповіла на критику суддів одним "фото"

20:07, 19 листопада 2018
Суспільство
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У підписі під фото Нікітюк побажала всім гарного настрою / фото instagram.com/lesia_nikituk

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На своїй сторінці в Instagram найскандальніша учасниця "Танців з зірками" опублікувала знімок, зроблений у фотошопі, на якому зображені судді шоу Катерина Кухар та Влад Яма, які танцюють у парі.

На оприлюдненому "фото" на місці журі сидить сама Леся Нікітюк, Дмитро Комаров та Павло Зібров. Всі вони тримають оцінку "2".

Як повідомляв УНІАН, цього тижня після оцінок суддів і глядацького голосування проект "Танці з зірками" залишили Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

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Теги: #танці з зірками