Окупанти заарештували чотирьох захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків

Володимира Варімеза, Сергія Цибізова і Віктора Беспальченка заарештовано на два місяці, Андрія Оприска - на 1 місяць і 29 днів.

Так званий «суд» в окупованому Сімферополі ухвалив заарештувати чотирьох взятих у полон українських моряків.

Про це правозахисна організація «Кримська солідарність» повідомляє в Facebook.

За даними правозахисників, «суд» ухвалив заарештувати на два місяці - до 25 січня 2019 року - членів екіпажу буксира «Яни Капу» Володимира Варімеза і Сергія Цибізова.

Аналогічну постанову так звані «судді» винесли стосовно Андрія Оприска - його заарештували на 1 місяць і 29 днів.

Крім того, журналіст Антон Наумлюк у Facebook повідомив, що «на два мiсяцi заарештовано старшого матроса буксира «Яни Капу» Віктора Беспальченка».

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон.

Загалом у полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.

Сьогодні, 27 листопада, в так званих «судах» в окупованому Криму почали обирати запобіжні заходи взятим у полон українським морякам.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

Правозахисники наполягають, що, згідно з Третьою Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, захоплені військовослужбовці ВМС України є військовополоненими.