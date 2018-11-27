Арешти захопленим поблизу Керченської протоки морякам оформляли зрадники України - ЗМІ

У Сімферополі суд окупантів заарештував двох захоплених у районі Керченської протоки українських моряків.

Троє українських полонених, захоплених росіянами у районі Керченської протоки, заарештовані до 25 січня.

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Про це повідомляють "Грани.ру" у своєму Twitter. "Цікаво, що арешти українським морякам оформляли зрадники: Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов. Усі вони, порушивши присягу судді, після анексії Криму перейшли на службу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Сімферополі суд окупантів заарештував двох захоплених в районі Керченської протоки українських моряків - членів екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза, а також Сергія Цибізова.

Троє українських полонених заарештовані до 25 січня.

Цікаво, що арешти українським морякам оформляли зрадники: Віктор Можелянский, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов. Всі вони, порушивши присягу судді, після анексії Криму перейшли на службу до окупантів. — Грані.Ру (@GraniTweet) November 27, 2018

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців поранені, решта членів екіпажів потрапили в полон.

За різними даними, загалом у полон було захоплено 23 чи 24 українських військовослужбовців.

Завтра, 28 листопада, так званий «суд» в окупованому Криму обере запобіжний захід взятому в полон командиру українського буксира «Яни Капу» Олегу Мельничуку.