У Маріуполі під час вчорашнього обстрілу пошкоджено більше 50 багатоповерхівок

У Маріуполі внаслідок вчорашнього обстрілу бойовиками з "Градів" пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, в 11 з них було пряме влучення ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві під час відео-включення повідомила заступник міського голови Маріуполя Тетяна Ломакіна.

За її словами, також дуже сильно пошкоджено п’ять будинків у приватному секторі.

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Ломакіна зазначила, що у район, який зазнав обстрілу, доставляється все необхідне, у тому числі - волонтерами. Водночас представник міськвиконкому поінформувала, що місто відчуває певний брак поліетиленової плівки, якою тимчасово треба закрити велику кількість вибитих вікон.

Також Ломакіна зазначила, що буде проведено екстрене засідання міськвиконкому, на якому серед іншого буде вирішене питання надання матеріальної допомоги потерпілим.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території.

Президент України Петро Порошенко оголосив 25 січня Днем жалоби в Україні у зв'язку із трагічною загибеллю мирних жителів Маріуполя.