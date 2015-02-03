Зразки біометричних паспортів направлені в іноземні консульства
15:43, 03 лютого 2015Суспільство
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Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило зразки українських біометричних закордонних паспортів в консульські установи іноземних держав в Україні.
Зразки біометричних закордонних паспортів направлені до консульства / Фото УНІАН
Про це повідомив спікер МЗС Євген Перебийніс.
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"Вчора, у той же день після отримання зразків біометричних паспортів з поліграфкомбінату "Україна", який друкує, ми передали всі ці зразки у всі консульські установи іноземних держав в Україні. Тому зараз ніяких проблем з тим, щоб у ці паспорти ставилися візи українським громадянам, немає", - сказав Євген Перебийніс.
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