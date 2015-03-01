Українку, яка стала єдиним свідком вбивства Нємцова, можуть відпустити додому в середу

Українка Ганна Дурицька, яка була поруч із російським опозиційним політиком Борисом Нємцовим у момент його вбивства, і є єдиним свідком у справі, нині перебуває в Москві під цілодобовою охороною. Із нею періодично працюють слідчі. Ганна у тяжкому психологічному стані, але тримається.

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень розповів Ілля Яшин, близький друг і соратник Бориса Нємцова.

Яшин першим повідомив про смерть опозиціонера в соцмережах. Він першим прибув на місце загибелі, і навіть устиг поспілкуватись із Ганною ще до того, як її доправили до відділку. Він також є одним із організаторів сьогоднішньої жалобної ходи в Москві.

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Яшин повідомив, що слідчі пообіцяли відпустити Ганну додому в Україну вже цієї середи. Водночас він наголосив, що сподівався на швидке розслідування у цій справі, адже навколо місця вбивства є чимало відеокамер, що могли прояснити ситуацію. Натомість відео й досі не оприлюднили. Лише одне і те здалеку.