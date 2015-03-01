Марш пам'яті Бориса Нємцова в Москві зібрав понад 50 тисяч учасників (фото, видео)

У Москві завершився багатотисячний мітинг в пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, передає ТСН.ua.

Загалом на акції, яка тривала близько чотирьох годин, зібралося понад 50 тисяч осіб.

По її завершенню правоохоронці виставили залізну огорожу біля місця, де був вбитий опозиційний політик. Саме сюди десятки тисяч людей приносили квіти та портрети із зображенням Нємцова.

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Жалобна хода пройшла фактично без провокацій. Втім, на акції під вигуки "Ганьба" все ж затримали близько 15 людей, пише "Дождь".

Затримали також і українського народного депутата Олексія Гончаренка. В нього забрали телефон і паспорт. Як повідомлялося раніше, Гройсман назвав затримання нардепа Гончаренка у Москві порушенням всіх міжнародних норм.