В окупованому Сімферополі біля пам’ятника Шевченку чергує поліцейська машина (фото)
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку в окупованому Сімферополі чергує поліцейська машина. При цьому жителі кримської столиці все таки приносять квіти до пам’ятника, розташованого на вулиці Севастопольській.
Як повідомляє кореспондент "Крим. Реалії", сімферопольці планували провести мітинг на честь 201-ї річниці з дня народження Шевченка біля пам’ятника українському поетові. Однак сімферопольська "адміністрація" відмовила їм у цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури "Три грації".
Читайте такожДесятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)
Акція відбулася спокійно. Однак, коли вона завершилася, і люди почали розходитися, співробітники "поліції" затримали її організатора – Леоніда Кузьміна і ще двох учасників акції. За словами поліцейських, приводом для затримання стало використання на мітингу української символіки.