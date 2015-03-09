В окупованому Сімферополі біля пам’ятника Шевченку чергує поліцейська машина (фото)

15:04, 09 березня 2015
Суспільство
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Біля пам’ятника Тарасу Шевченку в окупованому Сімферополі чергує поліцейська машина. При цьому жителі кримської столиці все таки приносять квіти до пам’ятника, розташованого на вулиці Севастопольській.

Біля пам'ятника чергують поліцейські \ krymr.com

Як повідомляє кореспондент "Крим. Реалії", сімферопольці планували провести мітинг на честь 201-ї річниці з дня народження Шевченка біля пам’ятника українському поетові. Однак сімферопольська "адміністрація" відмовила їм у цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури "Три грації".

Читайте такожДесятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)Але незважаючи на це місцеві жителі принесли квіти \ krymr.com

Акція відбулася спокійно. Однак, коли вона завершилася, і люди почали розходитися, співробітники "поліції" затримали її організатора – Леоніда Кузьміна і ще двох учасників акції. За словами поліцейських, приводом для затримання стало використання на мітингу української символіки.

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