В окупованому Сімферополі біля пам’ятника Шевченку чергує поліцейська машина (фото)

Як повідомляє кореспондент "Крим. Реалії", сімферопольці планували провести мітинг на честь 201-ї річниці з дня народження Шевченка біля пам’ятника українському поетові. Однак сімферопольська "адміністрація" відмовила їм у цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури "Три грації".

Читайте такожДесятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)

Акція відбулася спокійно. Однак, коли вона завершилася, і люди почали розходитися, співробітники "поліції" затримали її організатора – Леоніда Кузьміна і ще двох учасників акції. За словами поліцейських, приводом для затримання стало використання на мітингу української символіки.