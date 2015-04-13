В ДТП загинув прокурор одного з районів Харківщини



Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, аварія, в якій загинув Іванов, сталася сьогодні, 13 квітня, близько 17.00, коли він їхав на власному автомобілі з Вовчанська в Харків.

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Автомобіль прокурора району з невідомих причин вилетів у кювет і перекинувся. Внаслідок цього Іванов загинув. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження.