Вибух на Одеській залізниці кваліфіковано як диверсію

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління МВС на Одеській залізниці, сьогодні о 6.00 в чергову частину управління надійшло телефонне повідомлення про вибух на 25 км перегону ст. Ксенієве - ст. Акарджа (Одеська область).

«Вибух стався в 5.21 під час руху електровоза. В результаті вибуху було пошкоджено 95 см залізничної рейки і утворилося воронкоподібне поглиблення діаметром 2,5 м та глибиною 80 см. Негайно був введений в дію оперативний план «Вибухівка», - розповіли в секторі.

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Як уточнили в міліції, потужність вибухового пристрою склала близько 3 кг в тротиловому еквіваленті. Жертв і постраждалих немає.

Даний факт кваліфіковано за ст. 113 (диверсія) КК України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

Матеріали будуть передані в управління СБУ Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці в Одеській області невідомі підірвали залізничні колії недалеко від міста Іллічівська.