Ціла підгалузь економіки України дихає на ладан

Між 2012 і 2016 роками теплогенеруюча галузь України може припинити своє існування.

Про це в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№13 (692) 5-11 квітня 2008) заявив президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР, посилаючись на розрахунки Міністерства палива і енергетики України.

«Головна проблема в тому, що ціла підгалузь економіки перебуває в стані фізичної зношеності, і у держави немає (і не буде) грошей, аби відновити і розширити теплові електростанції. А в державній власності вони довго не протягнуть», - пояснив експерт.

Він відзначив, що за розрахунками, підготовленим Мінпаливенерго до засідання Кабінету міністрів 26 березня, між 2012 і 2016 роками галузь припинить своє існування, якщо виходити з рівня сьогоднішніх державних витрат на її підтримку і відсутність у тарифі інвестиційної компоненти.

І все ж, О.ПАСХАВЕР переконаний у недоцільності невідкладного продажу підприємств теплогенеруючої галузі. «Теплову генерацію не можна продавати негайно, наче гарячі пиріжки, і я про це говорив на Кабміні. Має бути проведений ряд системних дій», - вважає експерт.

«Перше і найважливіше — треба подивитися, яким чином у разі зміни власника працюватиме система держрегулювання. Необхідна адаптація НКРЕ, Енергоринку до нових умов. Друге - треба переглянути процедури тарифної політики з тим, аби закласти інвестиційний ресурс. По-третє, забезпечити надійну роботу, незмінність профілю підприємства після зміни власника. На все це знадобиться чимало часу і сил», - наголосив О.ПАСХАВЕР.