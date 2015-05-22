Яценюку показали перші ділянки "Євровалу" (фоторепортаж)

Про це сказав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, перевіряючи перебіг облаштування українсько-російського державного кордону на пункті пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині.

«До кінця 2018 року весь українсько-російський державний кордон буде побудований, змонтований і буде ефективно захищати Україну від російських терористів», - заявив він.

Загальний обсяг коштів, передбачений проектом, - 4 млрд грн. «2,5 млрд грн будуть направлені на електронні засоби і так зване «залізо», 1,5 млрд грн – на будівельні роботи», - зазначив прем’єр.

Яценюк підкреслив, що з цих 4 млрд грн «1,5 млрд грн повернуться у державний бюджет як податки», адже до реалізації проекту залучені в основному українські підприємства, «які як виконують будівельно-монтажні роботи, так і виготовляють техніку, яка буде стояти на державному кордоні Україні».

Читайте такожПрикордонники пообіцяли до кінця квітня облаштувати першу ділянку кордону з РФ«Тобто цей проект має дві мети. Перша і основна мета – це безпека від російських диверсантів і терористів. Друга – створення робочих місць, державні замовлення і розвиток української науки», - сказав глава уряду.

Він нагадав про проекти для облаштування кордону, продемонстровані українськими підприємствами: «Можу сказати, що пишаюся тими науковими розробками, які сьогодні продемонстрували українські компанії – вони на рівні світових розробок».

«Сподіваюся, що у нас будуть ще замовлення від західних партнерів на те, як облаштовувати державний кордон», - додав він.

У свою чергу координатор проекту облаштування державного кордону Ігор Полуденко повідомив, що за 2014-2015 роки було зведено 115,2 кілометра протитанкових споруд, 82 кілометра рокадних доріг, 417 кілометрів контрольно-слідових смуг, 10 км 750 метрів загороджень. Установлено 49 веж спостереження по всіх ділянках Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Загалом на цей обсяг робіт витрачено 160 млн грн, які були отримані як кошти міжнародної технічної допомоги.

До кінця року на зведення «Європейського валу» в державному бюджеті передбачено 300 млн грн. Цим коштом до 1 вересня заплановано облаштування протитанкових споруд - 385,7 км, огороджень - 90 км, 7 опорних пунктів контрольно-слідової смуги, 214 км контрольно-слідової смуги та рокадної дороги - 214,5 км.