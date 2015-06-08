Кіхтенко пояснив причини зірвання термінів будівництва оборонних споруд

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". Кіхтенко заявив, що для зриву термінів будівництва є низка об'єктивних причин.

"Ми почали зводити ці оборонні споруди тільки 17 травня цього року, тобто практично за 8 днів до закінчення робіт. Причини різні. Тільки 6 травня наша адміністрація змогла укласти договір на будівництво, а 17 травня почалися роботи", - розповів губернатор Донеччини.

Він пояснив це передачею полів під будівництво цих інженерних споруд. Повідомляється, що спочатку їх треба було розмінувати, передати адміністрації області і вказати координати на будівництво.

"Тільки після такої підготовки ми могли починати роботи. Тому сьогодні ми робимо все для того, щоб ці роботи встигнути завершити хоча б ще протягом тижня", - зазначив Кіхтенко.

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При цьому він наголосив, що кожен з 24 опорних пунктів коштує 2,5 млн. грн.

Відомо, що будівництво частини споруд фінансувалося з бюджетів Волинської та Одеської областей. А частина - з державного бюджету Донецької. Ті споруди, які фінансувалися за рахунок Волинської та Одеської областей, вже побудовані.

Донецька область теж виділила гроші своєчасно, але через обстріли бойовиків роботи із будівництва споруд призупиняли.

"Кілька разів переносилися координати оборонних споруд, тому що була загроза життю людей, неможливо було продовжувати роботи, тому що ці позиції обстрілювалися. Це теж один із об'єктивних факторів. Все-таки 6 опорних пунктів споруджуються на першій лінії під загрозою обстрілу", - скаржиться губернатор Донецької області.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко понесе відповідальність за зрив термінів будівництва фортифікаційних споруд.