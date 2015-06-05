Голова Донецької ОДА відповість за зрив термінів спорудження укріплень і окопів - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Ті темпи побудови, які ми робимо в травні, кардинально відрізняються від темпів, які були в жовтні, от тоді не вдалося побудувати реальної лінії фортифікаційних споруд з різних обставин. Цей досвід був вивчений», - зазначив Порошенко.

За словами президента, окрім представників уряду, за побудову фортифікацій відповідають голови обласних державних адміністрацій, і «на сьогоднішній день вони (голови ОДА - УНІАН) є виконавцями цих робіт і несуть персональну відповідальність».

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«Я не стверджую, що там немає проблем, проблеми є і два губернатори отримали догани за зрив побудови своїх ділянок фортифікаційних споруд», - додав президент.

«Хочу сказати де ситуація є така, що мене не задовольняє: найгірша ситуація в Донецькій області, там де відповідає голова обласної державної адміністрації Кіхтенко, і відповідальність свою він понесе найближчим часом», - наголосив Порошенко.

«Рішення, яке було прийняте, що підрядником буде… родич одного з депутатів, який володіє будівельною компанією та зірвав усі строки, він теж буде притягнений до відповідальності. Прізвище – Тарута», - додав він.