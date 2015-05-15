Харківська область завершить будівництво фортифікаційних споруд на Луганщині до 10 червня
Об'єкти знаходяться на різній стадії готовності, але всі роботи планується завершити до 10 червня.
Харківська область завершить будівництво опорних пунктів на території Луганської області до 10 червня.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Євгенія Шахненка, який протягом двох днів проводив інспекцію об’єктів, що будуються.
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«Комісія, яку я очолював, об'їхала 31 взводно-опорний пункт. На сьогоднішній день Харківська область є лідером у будівництві даних захисних споруд - повністю закінчені роботи на двох взводно-опорних пунктах, і згідно з нашим графіком наступного тижня будуть готові ще чотири», - наголосив Шахненко.
За його словами, об'єкти знаходяться на різній стадії готовності, але всі роботи планується завершити до 10 червня. В даний момент на будівництві фортифікаційних споруд у Луганській області задіяні 13 будівельно-монтажних організацій. Після здачі взводно-опорні пункти, які зводяться для захисту наших рубежів, будуть передані на баланс Міністерства оборони.
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«На кожному об'єкті ми зустрічалися з представниками будівельних організацій, місцевої влади. Було дуже багато проблем з розмінуванням та охороною майданчиків, земельними ділянками, з під'їздом працівників і техніки, розселенням людей та технічним виконанням. Всі питання, які заважали будівництву захисних споруд в Луганській області, вирішені», - запевнив заступник голови ХОДА.
Як повідомляв УНІАН, на території Луганщини силами Харківської області планується побудувати 31 взводно-опорний пункт. Капітальні оборонні споруди, що включають систему бліндажів та окопів, з'являться на всіх стратегічно важливих напрямках. На сьогоднішній день з Києва вже профінансовано 40 млн грн із запланованих 70 млн грн. Всі ці фінансові кошти будуть спрямовані для оплати виконаних робіт з будівництва оборонних споруд. В цілому, уздовж лінії фронту побудують близько 300 взводно-опорних пунктів.