Харківська область завершить будівництво фортифікаційних споруд на Луганщині до 10 червня

Харківська область завершить будівництво опорних пунктів на території Луганської області до 10 червня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Євгенія Шахненка, який протягом двох днів проводив інспекцію об’єктів, що будуються.

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«Комісія, яку я очолював, об'їхала 31 взводно-опорний пункт. На сьогоднішній день Харківська область є лідером у будівництві даних захисних споруд - повністю закінчені роботи на двох взводно-опорних пунктах, і згідно з нашим графіком наступного тижня будуть готові ще чотири», - наголосив Шахненко.

За його словами, об'єкти знаходяться на різній стадії готовності, але всі роботи планується завершити до 10 червня. В даний момент на будівництві фортифікаційних споруд у Луганській області задіяні 13 будівельно-монтажних організацій. Після здачі взводно-опорні пункти, які зводяться для захисту наших рубежів, будуть передані на баланс Міністерства оборони.

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«На кожному об'єкті ми зустрічалися з представниками будівельних організацій, місцевої влади. Було дуже багато проблем з розмінуванням та охороною майданчиків, земельними ділянками, з під'їздом працівників і техніки, розселенням людей та технічним виконанням. Всі питання, які заважали будівництву захисних споруд в Луганській області, вирішені», - запевнив заступник голови ХОДА.

Як повідомляв УНІАН, на території Луганщини силами Харківської області планується побудувати 31 взводно-опорний пункт. Капітальні оборонні споруди, що включають систему бліндажів та окопів, з'являться на всіх стратегічно важливих напрямках. На сьогоднішній день з Києва вже профінансовано 40 млн грн із запланованих 70 млн грн. Всі ці фінансові кошти будуть спрямовані для оплати виконаних робіт з будівництва оборонних споруд. В цілому, уздовж лінії фронту побудують близько 300 взводно-опорних пунктів.