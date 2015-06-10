Рятувальники за допомогою піни загасили один резервуар, ще п’ять продовжують горіти – ДСНС
13:48, 10 червня 2015Суспільство
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На охопленій вогнем нафтобазі під Васильковом в результаті пінної атаки рятувальники загасили один резервуар, триває гасіння ще 5 цистерн.
Триває робота над гасінням решти 5 резервуарів / facebook.com
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Ольга Козак.
«В результаті пінної атаки рятувальники загасили один з резервуарів», - заявила вона і додала, що зараз триває робота над гасінням решти 5 резервуарів.
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Як повідомляв УНІАН, рятувальники почали пінну атаку для ліквідації пожежі нафтобази під Києвом. Залучено 6 одиниць техніки та 4 стволи генераторів піни ГПС-600.
Голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що загрози поширення пожежі в бік військової частини, іншої розташованої поруч нафтобази та військового аеродрому немає.
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