На нафтобазі під Києвом досі горять шість резервуарів, загрози перекидання вогню немає - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив сьогодні на брифінгу.

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«На цей час на території бази продовжується вигорання 6 цистерн. Якщо вчора на ніч було 12, то на сьогоднішній ранок у нас 6 цистерн», - заявив він.

«Жодної загрози щодо розповсюдження пожежі, що в бік військової частини, що в бік нафтобази КЛО, що в бік аеродрому військової частини, на цей час немає. Жодних приводів для паніки щодо наявності токсичних речовин у повітрі немає», - додав Чечоткін.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в смт Глеваха Васильківського району Київської області виникла о 17:29 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні у Василькові.