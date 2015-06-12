Правоохоронці оприлюднили деталі нічних вибухів в Одесі (фото)

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Одеській області.

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"Сьогодні о 2.30 та 2.35 на спецлінію "102" надійшли повідомлення про те, що на розі вулиць Краснова – Адміральський проспект та Розумовська – Старопортофранківська пролунали вибухи. Невідомими особами було приведено в дію вибухові пристрої, встановлені на металевих конструкціях каркасів зовнішньої реклами. В результаті спрацювання вибухових пристроїв пошкоджені обидва біл-борди з патріотичною рекламою та газетний кіоск", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, еквівалент вибухових пристроїв дорівнював 200 грамам у тротиловому еквіваленті. Встановлюються всі обставини даної події. Потерпілих в результаті вибухів немає.

Як зазначається, на місці події працюють дві слідчо-оперативні групи та керівництво одеської міліції. Територію обстежують фахівці вибухотехнічної служби.

Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими попередньо визначено правову кваліфікацію подій, як пошкодження майна, передбачених ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня близько 02:10 в Одесі з невеликим інтервалом сталися два потужних вибухи.