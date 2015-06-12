В Одесі вночі пролунали два потужних вибухи (фото)

03:43, 12 червня 2015
Суспільство
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12 червня близько 02:10 в Одесі з невеликим інтервалом сталися два потужних вибухи.

timer-odessa.net

Про це повідомляє місцеве видання Таймер.

За попередніми даними, постраждалих немає.

За словами жителів міста, чути було два вибухи з невеликим інтервалом, другий трохи слабший. Чутні вони були майже у всіх районах міста — на Фонтані, Черемушках, в центрі і навіть в селі Нерубайське.

timer-odessa.net

Один вибух стався на перехресті Великої Арнаутської та Старопортофранківською, там підірвали рекламний щит. Дісталося і газетному кіоску, що знаходиться поруч.

Інший вибух теж пошкодив рекламний щит — на Адміральському проспекті кут Краснова.

timer-odessa.net

Раніше УНІАН повідомляв, що через вибухи на залізниці в Одеській області під час руху вантажного складу сталося сходження з рейок трьох порожніх вагонів.

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