В Одесі вночі пролунали два потужних вибухи (фото)
03:43, 12 червня 2015Суспільство
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12 червня близько 02:10 в Одесі з невеликим інтервалом сталися два потужних вибухи.
За попередніми даними, постраждалих немає / timer-odessa.net
Про це повідомляє місцеве видання Таймер.
За попередніми даними, постраждалих немає.
За словами жителів міста, чути було два вибухи з невеликим інтервалом, другий трохи слабший. Чутні вони були майже у всіх районах міста — на Фонтані, Черемушках, в центрі і навіть в селі Нерубайське.
Чути вибухи були майже у всіх районах міста / timer-odessa.net
Один вибух стався на перехресті Великої Арнаутської та Старопортофранківською, там підірвали рекламний щит. Дісталося і газетному кіоску, що знаходиться поруч.
Інший вибух теж пошкодив рекламний щит — на Адміральському проспекті кут Краснова.
timer-odessa.net
Раніше УНІАН повідомляв, що через вибухи на залізниці в Одеській області під час руху вантажного складу сталося сходження з рейок трьох порожніх вагонів.
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