В Одесі вночі пролунали два потужних вибухи (фото)

Про це повідомляє місцеве видання Таймер.

За попередніми даними, постраждалих немає.

За словами жителів міста, чути було два вибухи з невеликим інтервалом, другий трохи слабший. Чутні вони були майже у всіх районах міста — на Фонтані, Черемушках, в центрі і навіть в селі Нерубайське.

Один вибух стався на перехресті Великої Арнаутської та Старопортофранківською, там підірвали рекламний щит. Дісталося і газетному кіоску, що знаходиться поруч.

Інший вибух теж пошкодив рекламний щит — на Адміральському проспекті кут Краснова.

Раніше УНІАН повідомляв, що через вибухи на залізниці в Одеській області під час руху вантажного складу сталося сходження з рейок трьох порожніх вагонів.