Дослідники назвали найдорожчі країни в світі для проведення відпустки

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Independent.

Експерти підрахували, у скільки обійдеться туристам один день, проведений в популярних у туристів країнах. Вони прийшли до висновку, що найдорожчою країною для відпочинку влітку 2015 року виявився карибський Барбадос. Туристам доведеться витрачати там близько 168 доларів на добу.

На другому місці розташувалися ОАЕ (156 доларів). Третє місце між собою поділили Чехія та Австрія. Один день перебування там обійдеться мандрівникам у 142 долари. За ними йдуть Швейцарія (140 доларів) і Бельгія (136 доларів).

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Туристи, які відвідують США і Люксембург, витратять 134 долара за добу. Дев'яте місце в рейтингу дісталося Нідерландам (125 доларів), а замкнув список найдорожчих напрямків літа-2015 Гонконг (120 доларів).

Фахівці враховували вартість розміщення в готелі і інші типові поточні витрати в пункті призначення. Подробиці методології підрахунку ONS не розкриває.

Професіонали індустрії подорожей регулярно розраховують середню вартість того чи іншого виду відпочинку. Наприклад, в червні були названі найдорожчі і найбільш бюджетні міста для проведення літнього вікенду.