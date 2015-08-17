ДСНС попереджає про надзвичайний стан пожежної небезпеки в 11 областях найближчими днями

17-20 серпня у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, більшості районів Київської, Волинської, Рівненської, Харківської, Одеської, 17-18 серпня і у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували вогнища відкритого вогню в Чорнобильській зоні відчуження. «За останні 19 років не було таких пожеж у Чорнобилі. В цілому, цього року ми ліквідували 4 пожежі на площі 500 га», - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.