В Україні незабаром з'являться прикордонні спецпризначенці (відео)
11:08, 24 вересня 2015Суспільство
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Сучасне військо з охорони державного кордону вже готують в Україні.
Бійців навчають іноземні фахівці / Скріншот
Навчатися в Черкаській області під керівництвом іноземних фахівців почали 60 бійців, передає "24 канал".
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Кадрові військові, всі учасники АТО, протягом кількох тижнів будуть підвищувати кваліфікацію на Оршанецькій базі прикордонної служби. Основний акцент на тактичну, медичну та вогневу підготовки.
Зазначається, що за три тижні 30 з них поїдуть на місця постійної служби, інші залишаться на додаткове навчання та отримають свідоцтва інструкторів.
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