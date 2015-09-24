В Україні незабаром з'являться прикордонні спецпризначенці (відео)

Навчатися в Черкаській області під керівництвом іноземних фахівців почали 60 бійців, передає "24 канал".

Читайте такожВ Одеській області створена прикордонна комендатура швидкого реагування

Кадрові військові, всі учасники АТО, протягом кількох тижнів будуть підвищувати кваліфікацію на Оршанецькій базі прикордонної служби. Основний акцент на тактичну, медичну та вогневу підготовки.

Зазначається, що за три тижні 30 з них поїдуть на місця постійної служби, інші залишаться на додаткове навчання та отримають свідоцтва інструкторів.