Кількість загиблих у тисняві біля Мекки зросла до 453 осіб

Про це повідомляє саудівська служба цивільної оборони в "Твіттері". Також повідомляється, що ще 719 людей постраждали, передає Бі-бі-сі.

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Тиснява сталася в Міні, неподалік від Мекки, де паломники здійснювали останні обряди хаджу.

На місці події тривають рятувальні роботи.

У хаджі беруть участь більш ніж мільйон чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня на мечеть Аль-Харам в Мецці впав будівельний кран, у результаті чого загинули близько 100 осіб. У внутрішньому дворі мечеті Аль-Харам розташована головна святиня ісламу, Кааба – кубічна споруда чорного кольору, в бік якої всі мусульмани світу повинні звертатися під час молитви.