Путін таки поговорив телефоном з Елтоном Джоном

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Бі-бі-сі.

"Путін сказав, що знає, наскільки Елтон Джон популярний виконавець, і запевнив, що якщо в майбутньому їхні графіки співпадуть, він буде готовий з ним зустрітися і обговорити будь-які питання, що цікавлять співака", - розповів Пєсков.

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Президент також попросив музиканта не ображатися на розіграш російських пранкерів. У розмові з Елтоном Джоном Путін назвав пранкерів "безневинними хлопцями", "людьми нешкідливими", хоча це, наголосив президент, і не виправдовує їхні витівки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 вересня Елтон Джон заявив, що Путін зателефонував йому. При цьому співак подякував президенту за дзвінок і висловив надію на швидку особисту зустріч, на якій він хотів би обговорити права гомосексуалів у Росії.

Згодом Пєсков спростував факт такої розмови, зазначивши при цьому, що Путін готовий поговорити зі співаком.