У Харкові діють вербувальники бойовиків "Ісламської держави" – Аl Jazeera
Терорист-смертник що минулого тижня підірвав себе в Іраку, був завербований в ряди "Ісламської держави" (ІДІЛ) на території України.
Про це каналу Аl Jazeera розповів батько смертника, член парламенту Йордану Мазен Далаїн, пише Європейська правда.
За словами чоловіка, його син Мухамед був завербований до ІДІЛ парою азербайджанців, що мешкають в Харкові. Депутат відзначив, що чоловіка-вербовщика звали Ібрагім, а його дружину, яка вербувала жінок – Сумая.
До цього 23-річний Мухамед вивчав медицину в одному з харківських університетів.
Читайте такожМайже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави" - ФСБ
"Ця пара активно вербувала молодих пристрасних мусульманських студентів до боротьби на боці ІДІЛ в Сирії та Іраку", - розповів Далаїн.
Він також зазначив, що разом з його сином до ІДІЛ приєдналася і його дружина – громадянка України. Першу поїздку до Іраку вони здійснили в лютому, в червні ж остаточно покинули територію України, щоб воювати за ІДІЛ.
Зазначається, що разом з ними до "Ісламської держави" приєдналися пари з Чечні і Тунісу.
Батько терориста-смертника стверджує, що бував в Україні і не помічав за своїм сином зміни настроїв. Він розповів, що говорив з ним про "Ісламську державу" і переконував зосередитись на навчанні, а потім повернутися в Йордан.
В той же час Мухаммед був не єдиним йорданським студентом Харкова, що вступив до ІДІЛ. Керівник йорданської общини Харкова Ракі Равашде стверджує, що принаймні ще один йорданець разом з українською дружиною вступили в ряди ІДІЛ.
Видання зазначає, що в Україні навчається 5 тис. студентів з Йордану, з них близько 1,5 тис. – в Харкові.