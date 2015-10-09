Росія продовжує постачати зброю бойовикам на Донбасі – контактна група

Про таке заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний в ефірі "5 каналу".

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"Парадоксально, що в Мінську йде процес обговорення, прийняття рішення про відведення-виведення, але якщо подивитися нічні розвідувальні зведення, то зброя продовжує поступати на територію України, і не тільки в гуманітарних конвоях. Це по-перше. По-друге, продовжується заміна людського контингенту", – заявив Безсмертний.

Додамо, раніше в тристоронній контактній групі висловили думку, що обстріл бойовиками сил АТО в районі Троїцького означає, що РФ втрачає контроль над ситуацією.