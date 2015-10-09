Обстріл сил АТО під Троїцьким означає втрату Росією контролю над окупованими територіями - контактна група

Про це в ефірі «5 каналу» заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

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Він наголосив, що обстріл лише підтверджує те, що на території, яка сьогодні називається окремі райони Донецької і Луганської областей, втрачається контроль над окремими групами.

"І ця так звана «блукаюча зброя», якою Росія засіяла цю територію, вона починає розмовляти", – наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, 7 жовтня в районі населеного пункту Троїцьке бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою (ПТКР) по українському опорному пункту. Унаслідок цього четверо наших бійців отримали поранення.