Кабмін призначив нового директора Центру оцінювання якості освіти
08:28, 23 жовтня 2015Суспільство
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Кабінет міністрів призначив Вадима Карандія директором Українського центру оцінювання якості освіти.
Уряд затвердив Карандія на посаді директора УЦОЯО / old.dinz.gov.ua
Про це йдеться в опублікованому сьогодні розпорядженні уряду №1092 від 21 жовтня.
"Призначити Карандія Вадима Анатолійовича директором Українського центру оцінювання якості освіти", - сказано в документі.
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У свою чергу попереднім розпорядженням №1091 Карандій був звільнений з посади виконуючого обов'язки директора УЦОЯО.
Нагадаємо, виконуючим обов'язки директора центру він став після скандального звільнення з цієї посади Ігоря Лікарчука 21 вересня.
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