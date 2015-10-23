Кабмін призначив нового директора Центру оцінювання якості освіти

Про це йдеться в опублікованому сьогодні розпорядженні уряду №1092 від 21 жовтня.

"Призначити Карандія Вадима Анатолійовича директором Українського центру оцінювання якості освіти", - сказано в документі.

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У свою чергу попереднім розпорядженням №1091 Карандій був звільнений з посади виконуючого обов'язки директора УЦОЯО.

Нагадаємо, виконуючим обов'язки директора центру він став після скандального звільнення з цієї посади Ігоря Лікарчука 21 вересня.