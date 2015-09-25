Квіт розповів, хто замінив Лікарчука на посаді директора Українського центру оцінювання якості освіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки України Сергій Квіт повідомив сьогодні на брифінгу.

"Уряд задовольнив заяву Ігоря Лікарчука... На сьогодні в.о. обов'язки директора призначений Вадим Анатолійович Карандій", - повідомив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня у Генпрокуратурі поінформували, що посадових осіб начальницького складу УЦОЯО Міністерства освіти і науки викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти та Реєстру осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, для зміни інформації на користь третіх осіб.

22 липня Кабінет міністрів усунув Лікарчука від виконання обов'язків директора УЦОЯО на час проведення розслідування за фактами порушень у центрі.

30 липня в ГПУ повідомили, що першому заступнику директора УЦОЯО повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні та зміні інформації у «Реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання». Він перебуває під домашнім арештом.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що службові особи УЦОЯО систематично вносили зміни та знищували інформацію, яка оброблюється в базах даних УЦОЯО та зберігається на серверному обладнанні. Як наслідок, у ручному режимі надавались незаконні переваги у доступі до вищої освіти.

Аналізом вилучених у ході обшуків доказів встановлено зміни даних в системі стосовно понад 100 осіб.

Лікарчука було звільнено з посади директора УЦОЯО розпорядженням Кабінету міністрів від 21 вересня 2015 року.