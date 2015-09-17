Голова центру оцінювання якості освіти Лікарчук подав у відставку

Ігор Лікарчук подав у відставку з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Я обіцяв, що друзі по ФБ першими дізнаються про моє рішення. Щоправда, про нього я вже повідомив Міністра. Після подій 21 липня, після сьогоднішніх подій в Івано-Франківську, після звільнення мого сина я не бачу можливості далі працювати в команді, що є сьогодні при владі. Тому сьогодні повторно подаю заяву про звільнення з посади директора УЦОЯО. Прошу мене зрозуміти правильно. І щоб не було спекуляцій навколо цієї проблеми повідомлю, що перша заява мною була написана 21 липня. Але МОН не дало їй руху..." - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня, під час брифінгу заступник генерального прокурора України Олег Заліско заявив, що при обшуку у службових осіб Українського центру оцінювання якості освіти виявлено 130 тисяч доларів та комп'ютерну техніку, з якої проводилось втручання в Систему оцінювання якості освіти.

Як зазначив заступник генпрокурора, злочин за своєю суттю є складним. "Ми маємо факт зловживання службовим становищем шляхом вчинення кіберзлочину, які потребують відповідного проведення експертиз з метою встановити як, і в якій формі, і в який спосіб було здійснено втручання в цю систему", - додав Заліско і зазначив, що Система оцінювання якості освіти вважалася захищеною.

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Напередодні, 21 липня, в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури поінформували, що службових осіб керівного складу Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти та науки викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти і Реєстр осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, для зміни інформації на користь третіх осіб.

ГПУ провела низку обшуків у посадовців Центру. Як повідомила заступниця міністра освіти Інна Совсун, обшук завершився вилученням техніки, 5 тисяч гривень, чашки і двох ручок.

22 липня Кабмін відсторонив Лікарчука від виконання обов'язків директора Центру оцінювання якості освіти до завершення розслідування.