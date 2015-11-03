Корбана випустили із залу суду і відвезли в невідомому напрямку (відео)

Про це повідомляє "112 Україна".

У Чернігові відкрився суд у справі лідера "УКРОП" Геннадія Корбана, однак відразу після початку засідання було оголошено перерву.

Відзначається, що Корбана привезли з лікарні до будівлі суду.

"Минуло 72 години з моменту, коли був затриманий Геннадій Корбан і за законом його повинні звільнити, адже йому досі не обрано запобіжний захід. Його відпустили із залу суду", - йдеться в повідомленні.

Народні депутати намагалися відкрити двері в будівлі суду, щоб забрати Корбана, однак спроби були безуспішні. Його посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, після того, як адвокати Корбана почали вимагати від конвоїрів СБУ звільнити їх підзахисного, так як о 8:40 сплив час його утримання, співробітники СБУ вивели Корбана із будівлі суду та вивезли у невідомому напрямку.

Адвокати одразу же заявили, що Корбана викрали.

"Це цинічна просто сваволя органів, які називають себе правоохоронними. Це те саме, що було при Януковичі, навіть гірше", - заявив Денисенко.

Водночас адвокат Оксана Томчук сказала, що "зараз мої дії полягають у тому, щоб знайти свогопідзахисного, який знов, не зрозуміло для нас, в якому напрямку вибув, і зараз будемо розбиратися. Я вважаю, що тільки що на наших очах було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки особа мала бути звільнена з під варти", - сказала Томчук.

Адвокат зазначила, що "до нас застосували фізичну силу, до мене особисто як до адвоката, до решти захисників".

Народний дерутат Валентин Дідич заявив, що представники СБУ його відштовхнули перед том, як Корбана посадити у машину.

Водночас, Томчук заявила, що її підзахисний перебуває у поганому стані.

"Це не правоохоронці. Це просто бандити з автоматами, на якихпоначіпляли букви СБУ, яких ми харчуємо коштом наших платників податків, які їздять на державній техніці. Які повністю забезпечені, в тому числі завдяки волонтерських організацій, такими як фонд "Оборони країни", - заявив Денисенко.

Він наголосив, що зараз надалі про судове засідання мова не йде. "Яке засідання? Ви що? Немає, викрали з зали суду людину. З зали суду - це цинічний злочин", - заявив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідеру партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Геннадія Корбана на засіданні Новозаводського районного суду Чернігова вчора стало погано, йому викликали швидку.

Корбана госпіталізували, суд переніс розгляд справи на вівторок на 8:00 ранку.