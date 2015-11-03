Корбану на судовому засіданні у Чернігові стало погано, йому викликали швидку
Лідеру партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадію Корбану на засіданні Новозаводського районного суду Чернігова стало погано, йому викликали швидку.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням до судді Ченцової звернулися адвокати Корбана.
"Ваша честь, у мене термінова заява у порядку статті 206, я хочу відреагувати - нашому підзахисному погано... Я прошу негайно допустити до нього медичну допомогу, щоби його могли хоча б обстежити", - сказала адвокат Оксана Томчук. Адвокати звернулися до Корбана, і спитали як він себе почуває. Той відповів, що йому стало погано.
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"Є клопотання що потрібна швидка допомога. Ми вже викликали швидку", - сказала суддя Ченцова.
Вона повідомила, що повинен приїхати кардіолог з необхідним обладнанням.
Суддя оголосила перерву та попрохала відкрити вікна у залі судового засідання.