Понад 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук на прес-конференції, представляючи результати опитувань громадської думки, проведених протягом 2014-2015 років (остання хвиля проведена з 6 по 15 листопада, вибіркова сукупність кожного дослідження – більш як 2 тисячі респондентів).

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При цьому 32% населення вважає, що зміни відбуваються недостатньо швидко, а 40% вважають, що не відбувається жодних змін. Дмитрук зазначив, що довіра до уряду України та українського бізнесу помітно зменшилась за останні півроку, проте, на думку респондентів, саме вони повинні сприяти зростанню української економіки. Серед проблем, які найбільше хвилюють населення як і раніше на першому місці - війна на сході України - в серпні 2015 року - 73,8%, але в листопаді цей показник знизився до 62,7%. При цьому в листопаді зросла кількість людей, яких турбує зростання цін на товари і послуги 63,3% ( в серпні -58,2), завищені тарифи на житлово-комунальні послуги - 57,9% (в серпні - 53,5%), низький рівень доходів - 36,4% (в серпні - 33,5%).

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Голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка Ольга Балакірєва зазначила, що матеріальне становище своєї сім’ї дві третини опитаних вважають нижче середнього. За її словами, 30% називають його низьким, а 38% - нижче середнього. Вона додала, що таке сприйняття породжує протестну поведінку в суспільстві.