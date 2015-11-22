На Житомирщині вшанували пам’ять вояків Армії УНР, яких 1921 року розстріляли більшовики
На Житомирщині, у селі Базар Народицького району, вшанували пам’ять вояків Армії Української народної республіки, яких 1921 року розстріляли більшовики.
Як передає кореспондент УНІАН, жалобні заходи почалися покладанням квітів до Меморіалу пам’яті жертв більшовицького терору.
Після цього відбувся мітинг. Учасники заходу - громадські активісти, члени націоналістичних організацій, місцеві жителі, наголошували на необхідності зберігати пам'ять про історичні події, шанувати подвиг героїв Базару, а також загиблих в АТО на сході України українських вояків.
Учасники мітингу вислухали історичну довідку про події 94-річної давнини та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв другого зимового походу Армії УНР.
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Довідка УНІАН. 17 листопада 1921 року в селі Малі Міньки поблизу села Базар у ході другого зимового походу Армії Української народної республіки відбувся бій Волинської групи Армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Юрія Тютюнника з більшовицькими окупантами - 9-ю Кримською дивізією Григорія Котовського. У бою загинули понад 400 українських солдатів та офіцерів, 537 опинилися в полоні, з яких десятки поранених померли, а 359 полонених перевели до Базару й утримували у церкві. Із 359 полонених учасників походу жоден не погодився перейти на службу до Червоної армії, за що 23 листопада 1921 р. у Базарі їх всіх розстріляли більшовики. На місці цих подій споруджено Меморіал пам'яті жертв більшовицького терору.