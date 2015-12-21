У Києві невідомі розстріляли таксі, оголошено план "Перехоплення" - ЗМІ
09:14, 21 грудня 2015Суспільство
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У ніч на 21 грудня в Києві невідомі на автомобілі BMW розстріляли таксі і зникли, в місті оголошено план «Перехоплення».
У Києві невідомі розстріляли таксі / рушницю / daypic.ru
Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.
«Попередньо, в Оболонському районі, на перехресті Богатирської і Лугової близько 2:00 невідомі на автомобілі BMW розстріляли таксі і зникли», - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що в результаті одна людина загинула. Друга у важкому стані госпіталізована.
«Розшукується BMW сірого кольору, 5 моделі, номери 5355. Побачите - відразу телефонуйте 102», - сказано також у повідомленні.
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