У Києві невідомі розстріляли таксі, оголошено план "Перехоплення" - ЗМІ

Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.

«Попередньо, в Оболонському районі, на перехресті Богатирської і Лугової близько 2:00 невідомі на автомобілі BMW розстріляли таксі і зникли», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в результаті одна людина загинула. Друга у важкому стані госпіталізована.

«Розшукується BMW сірого кольору, 5 моделі, номери 5355. Побачите - відразу телефонуйте 102», - сказано також у повідомленні.