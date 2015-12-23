В Росії випустили банкноту, присвячену анексії Криму (фото)
09:13, 23 грудня 2015Суспільство
1677 0
Банк Росії випустив пам'ятну банкноту номіналом 100 руб., присвячену анексії Криму і Севастополя.
Банк Росії
Про це УНІАН повідомили у Центробанку Росії.
"На боці банкноти, присвяченої Криму, зображений замок "Ластівчине гніздо". На іншому боці - пам'ятник затопленим кораблям у Севастопольській бухті, фрагмент картини Айвазовського "Російська ескадра на Севастопольському рейді". Обидва зображення орієнтовані вертикально", - наголошується в повідомленні.
Тираж банкноти становить 20 млн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter